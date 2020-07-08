Новосибирцев предупредили о самом жарком дне на этой неделе
Второй месяц лета продолжает радовать сибиряков теплыми деньками. Несмотря на то, что периодически в городе идут дожди, столбик термометра пока не спешит опускаться ниже. Синоптики рассказали о том, какой день на этой неделе будет самым жарким.
— В ближайшие четыре дня температура воздуха будет составлять 25-26 градусов тепла, в четверг температура воздуха поднимется до 29 градусов. До конца недели в городе будет облачно, временами возможен небольшой дождь. Ветер будет дуть со скоростью в среднем 2-4 метра в секунду, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 740-749 миллиметров ртутного столба, — сообщают в Гидрометцентре России.
По данным сервиса Яндекс. Погода, до конца недели температура воздуха будет составлять 23-26 градусов тепла, ожидается преимущественно облачность и облачность с прояснениями, в четверг и субботу возможен дождь.
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ИСТОЧНИК KP.RU