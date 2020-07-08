2020-07-08T18:41:42+03:00
Общество

В Новосибирске ищут 80-летнюю бабушку в оранжевой кофте, которая ушла со своей дачи

У женщины возможна потеря памяти
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут пропавшую 80-летнюю Кистанову (Куркину) Тамару Петровну.В Новосибирске ищут пропавшую 80-летнюю Кистанову (Куркину) Тамару Петровну.
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В Новосибирске ищут пропавшую 80-летнюю Кистанову (Куркину) Тамару Петровну. Пенсионерка пропала 8 июля, во время отдыха вместе с родными на даче в СНТ «Отдых» в Советском районе. Волонтеры объявили срочный сбор на ее поиски.

— Приметы: рост 158-160 сантиметров, худощавое телосложение, темно-русые волосы с проседью, карие глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения пенсионерка была одета в оранжевую кофту и темно-коричневые брюки.

Поисковики отмечают, что женщина нуждается в медицинской помощи: у нее возможна потеря памяти. Вокруг этого СНТ есть много лесов, кроме того, оно расположено недалеко от берега Обского моря. Волонтеры уже выехали на место, чтобы начать поиски как можно скорее.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Тамара Петровна, сразу же сообщите об этом в поисковый отряд «Лиза Алерт» по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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В Новосибирске ищут 80-летнюю бабушку в оранжевой кофте, которая ушла со своей дачи
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