Около городского пляжа из-под земли забил фонтан: в СГК объяснили, что случилось

8 Июль 2020 2020-07-08T16:54:29+03:00

Сегодня днем около городского пляжа из-под земли забил фонтан в несколько метров. Фото: Кадр из видео

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Сегодня днем около городского пляжа из-под земли забил фонтан в несколько метров. В СГК сообщили, что произошло повреждение теплотрассы в дамбе Октябрьского моста.

— Сейчас трубопровод отключен, все ремонтные работы на данном участке планируется завершить в течение суток, — пояснили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

В СГК также отметили, что этот прорыв не причинил никакого ущерба имуществу горожан или организациям. Из-за него также не станут отключать горячую воду жителям окрестных домов.

Примечательно, что весь участок тепловой сети вдоль дамбы Коммунального моста планируется заменить в этом году. Часть — из-за строительства дорожной развязки для нового Ледового дворца, а часть — в рамках капитального ремонта. В СГК отмечают, что это никак не повлияет на сроки подключения к теплоснабжению Ледового дворца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/789425" frameborder="0"></iframe> Около городского пляжа в Новосибирске из-под земли забил фонтан.

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