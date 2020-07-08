Около городского пляжа из-под земли забил фонтан: в СГК объяснили, что случилось
Сегодня днем около городского пляжа из-под земли забил фонтан в несколько метров. В СГК сообщили, что произошло повреждение теплотрассы в дамбе Октябрьского моста.
— Сейчас трубопровод отключен, все ремонтные работы на данном участке планируется завершить в течение суток, — пояснили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.
В СГК также отметили, что этот прорыв не причинил никакого ущерба имуществу горожан или организациям. Из-за него также не станут отключать горячую воду жителям окрестных домов.
Примечательно, что весь участок тепловой сети вдоль дамбы Коммунального моста планируется заменить в этом году. Часть — из-за строительства дорожной развязки для нового Ледового дворца, а часть — в рамках капитального ремонта. В СГК отмечают, что это никак не повлияет на сроки подключения к теплоснабжению Ледового дворца.
Около городского пляжа в Новосибирске из-под земли забил фонтан.
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ИСТОЧНИК KP.RU