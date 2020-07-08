2020-07-08T16:54:29+03:00
Происшествия

Около городского пляжа из-под земли забил фонтан: в СГК объяснили, что случилось

Исправить все неполадки специалисты планируют в течение суток
Алена КУЛЕШОВА
Поделиться:
Сегодня днем около городского пляжа из-под земли забил фонтан в несколько метров. Фото: Кадр из видеоСегодня днем около городского пляжа из-под земли забил фонтан в несколько метров. Фото: Кадр из видео
Изменить размер текста:

Сегодня днем около городского пляжа из-под земли забил фонтан в несколько метров. В СГК сообщили, что произошло повреждение теплотрассы в дамбе Октябрьского моста.

— Сейчас трубопровод отключен, все ремонтные работы на данном участке планируется завершить в течение суток, — пояснили в пресс-службе Сибирской генерирующей компании.

В СГК также отметили, что этот прорыв не причинил никакого ущерба имуществу горожан или организациям. Из-за него также не станут отключать горячую воду жителям окрестных домов.

Примечательно, что весь участок тепловой сети вдоль дамбы Коммунального моста планируется заменить в этом году. Часть — из-за строительства дорожной развязки для нового Ледового дворца, а часть — в рамках капитального ремонта. В СГК отмечают, что это никак не повлияет на сроки подключения к теплоснабжению Ледового дворца.

Около городского пляжа в Новосибирске из-под земли забил фонтан.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Около городского пляжа из-под земли забил фонтан: в СГК объяснили, что случилось
В Новосибирске осудили наркодилера, пытавшегося провести в дверях машины 19 килограмм гашиша
В Новосибирске арестовали лже-медиков, заставлявших пенсионеров брать кредиты на лечение
В Новосибирской области увеличат объемы тестирования на коронавирус
Перестановки в Правительстве Новосибирской области: рассказываем, кто за что ответит
«Единая Россия» готова к выборам
Наталья Ярославцева снова назначена на должность министра культуры Новосибирской области
В массовом ДТП под Новосибирском пострадали два ребенка
«Крысы даже под капотом машины»: сибиряк пожаловался на полчища грызунов в городе
В Новосибирске загорелся трамвай с пассажирами: произошло короткое замыкание
В Агентстве Безопасности ГВАРДИЯ подвели итоги работы за июнь
Пытался сделать эффектное сальто: сибиряк повредил голову, неудачно нырнув
«Ушел в кусты и пропал»: пес на прогулке провалился в колодец глубиной 3 метра
«Она была в панике»: пенсионерка отхлестала тряпкой по лицу сибирячку, врезавшуюся в ее машину
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 107 человек
Еще четверо за сутки: в Новосибирской области от коронавируса умерли 124 человека
В школе Новосибирской области начнут вести дистанционно два предмета: рассказываем, какие
«Ну и папаша! Отобрал ребенка!»: отец приревновал детеныша, целующего мать-мартышку
Новосибирцы, утонувшие в Оби, спасая 12-летнюю девочку, не умели плавать
«Там сильное течение и плохая видимость»: водолазы шесть часов искали тела трех утонувших в Оби
«Она сломала шею»: появилось видео, как из покореженной в ДТП машины доставали сибирячку