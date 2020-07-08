«Она была в панике»: пенсионерка отхлестала тряпкой по лицу сибирячку, врезавшуюся в ее машину

8 Июль 2020 2020-07-08T09:52:04+03:00

В центре Новосибирска на перекрестке столкнулись три автомобиля. Фото: Алена МАРТЫНОВА

ДТП произошло на перекрестке у бизнес-центра на улице Советская

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В среду, 8 июля, новосибирцы стали свидетелями ДТП, в котором эмоции у пострадавших плескали через край. Они выясняли отношения кто прав, а кто виноват в аварии на кулаках. Причем в бою схлестнулись не мужчины, а женщины.

Авария произошла на перекрестке у бизнес-центра на улице Советская 54.

После аварии подрались пенсионерка и девушка: они были в разных машинах.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Там столкнулись три автомобиля. Машины пострадали незначительно. У одной девушки разбита губа, а у одного из мужчин окровавлена голова. Помощь им оказали врачи «скорой».

— Женщину лет 60 зажало на переднем сидении: в ее сторону врезался один из автомобилей, женщина начала кричать. У нее была паника, потом она догадалась выбраться через другую дверь. После того, как женщина вышла из машины, она тут же накинулась на девушку из другой машины, она отхлестала ее по лицу тряпкой. Их пытались разнять мужчины, но она и им поддала, — рассказали очевидцы КП-Новосибирск.

Женщин разняли мужчины, которым было не до драки, их больше волновали повреждения на авто.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы рассказали, что на перекресток давно пора обратить внимание: на нем часто водители совершают опасные маневры.

— Это такой непутевый перекресток. Часто машины, которые двигаются по улице Писарева со стороны Красного проспекта в сторону Нарымской, они летят на красный свет человек. От этого часто страдают не только машины других участников движения, но и пешеходы, которым приходится резко отскакивать в сторону, — поделились с КП-Новосибирск очевидцы.

Серьезно в аварии никто не пострадал.Фото: Алена МАРТЫНОВА

Новосибирцы предполагают, что это может быть одной из причин аварии.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/789263" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске после ДТП подрались две сибирячки.

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