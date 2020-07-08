2020-07-08T08:37:43+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 107 человек

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коронавирусом за сутки заболели 107 человек.Коронавирусом за сутки заболели 107 человек.
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В среду, 8 июля, стало известно, что коронавирус диагностировали еще у 107 человек. Также за последние сутки выписали рекордное количество пациентов — 207 человек. Их анализы показали отрицательный результат к инфекции. Об этом сообщил оперштаб регионального правительства.

— За время эпидемии коронавирус нашли у 6 831 человека, в том числе 401 ребенок. Выздоровели 4 507 пациентов, — рассказали в оперштабе регионального правительства.

К сожалению, 124 человек скончались. За сутки умерли еще 4 человека. Это пожилые люди. В тяжелом состоянии в реанимации находятся 89 человек, сами не могут дышать и подключены к аппарату ИВЛ 23 пациента.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры: в общественных местах нужно носить защитную маску. Также не работают торговые центры, кинотеатры и фитнес-клубы. Но спортом можно заниматься на улице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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