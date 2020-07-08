В школе Новосибирской области начнут вести дистанционно два предмета: рассказываем, какие

8 Июль 2020 2020-07-08T08:29:00+03:00

Дети будут изучить удаленно физику и географию на постоянной основе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Детей будут учить преподаватели из университета

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Каменская средняя школа № 44 в поселке Восход под Новосибирском решила преподавать удаленно два предмета. Об этом сообщило издание «ЧС-Инфо».

— В рамках реализации регионального проекта «Сетевая дистанционная школа» в МКОУ «Каменская СОШ №44» планируется ввести дистанционное обучение детей по физике и географии, — сообщили в Управлении образования Новосибирского района Новосибирской области.

Теперь учить физику и географию дети будут вне стен школы на постоянной основе. Их учителями станут преподаватели Боровской школы №84 и НГПУ.

Каменская школа №44 рассчитана на 320 человек, но с сентября его начнут посещать около 1000 ребят. Эта школа — единственное образовательное учреждение в поселке Восход Каменского сельсовета.

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