Фотограф — в воде, девицы — в костре: ради шикарных кадров на Иван Купала сибирячки не испугались огня

8 Июль 2020 2020-07-08T04:56:07+03:00

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Новосибирец Александр Козлов решил запечатлеть на снимках один из самых ярких народных праздников — день Ивана Купала. На его фото эффектные красавицы в сарафанах плетут венки, позируют у воды и даже прыгают через костер!

Сибиряк запечатлел праздник во всем его великолепии. Фото: kozlovnsk

— Такая съемка — это, по сути, моя сбывшаяся давняя мечта. Я хотел получить кадры, на которых этот праздник был бы запечатлен во всем его великолепии: с нарядами, венками, кострами и прочим. И вот, в этом году у меня появился такой шанс. В социальных сетях я нашел девушку — Ксению Потеряеву, которая как раз собиралась организовать такой праздник на берегу озера возле парка «Сосновый бор» и договорился с ней о фотосессии, — рассказал КП-Новосибирск Александр Козлов. — Снимать мы начали уже когда наступили сумерки. Девушки водили хороводы, прыгали через костер — было просто потрясающе! Ради одного красивого кадра с отражением я даже залез в воду по горло.

Красивые снимки не оставили равнодушными и пользователей соцсетей. Вот, что они написали под постом с фотографиями:

Снимать начали уже когда наступили сумерки. Фото: kozlovnsk

— Получилось по-настоящему волшебно!

— Девушки — просто нимфы.

— Чувствуется, какая там прекрасная атмосфера, — пишут люди.

Девушку, которая помогла организовать съемку, фотограф нашел в соцсети. Фото: kozlovnsk

Девушку, которая помогла организовать съемку, фотограф нашел в соцсети. Фото: kozlovnsk

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