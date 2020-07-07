Мэр Бердска готов объявить голодовку из-за строительства мусорного полигона

7 Июль 2020 2020-07-07T14:05:32+03:00

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В администрации Бердска прошло заседание рабочей группы по решению проблем утилизации ТКО в городе. Одним из вопросов, поднятых на заседании, стал вопрос строительства мусорного полигона в Искитимском районе. Свою позицию насчет этого высказал и мэр города Евгений Шестернин.

— Мы категорически против свалки в Искитиме и Бердске. Я не понимаю организацию полигона без решения вопросов переработки и утилизации. В старом виде полигоны, которые пересыпаются земляным настом, нас не устраивают. Никакой завод не решит проблему грамотной утилизации и экологической защиты населенного пункта, если само население в нем принимать участие не будет. А это будет возможно только тогда, когда одни и те же вопросы будут одинаково трактоваться, будет сформирована экологическая культура населения, — цитирует главу города сайт администрации Бердска.

Стоит отметить, что проект строительства данного полигона пока что находится только на стадии разработки. Директор предприятия Денис Шалдов, которое планирует заняться его строительством, уточнил, что, кроме всего прочего, проект еще не прошел ни экологические, ни государственные экспертизы и существует пока только техническое задание.

— Я против полигонов, которые землей пересыпают, Если будет надо, то встану в один ряд с бастующими и голодающими протестантами в Бердске, если такой полигон начнут строить под боком у нашего города, то я пойду со всеми «голодать», — цитирует Евгений Шестернина сайт «Бердск Онлайн».

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