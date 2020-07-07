2020-07-07T13:01:19+03:00
Умные вещи

Лайфхак: как почувствовать себя вип-клиентом

Новосибирцам доступна программа привилегий МТС Premium
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Что дает программа привилегий?

В первую очередь, участники программы получат бесплатный доступ к пакету ТВ-каналов, фильмов и сериалов в МТС ТВ, скидки на гаджеты в салонах МТС, 20% кэшбэка при подписке на сервисы МТС, более выгодные ставки кредитования и накопления в МТС Банке и другие привилегии. Кроме того, попавшие в программу смогут без очереди обслуживаться в салонах МТС, отделениях МТС Банка и при звонках в контактный центр.

Как стать участником программы привилегий?

Стать участником программы привилегий довольно просто. Достаточно потратить за месяц 1500 рублей на продукты МТС и потом три месяца наслаждаться особым статусом. При этом необязательно тратить всю сумму на мобильную связь. В зачет пойдут также расходы на домашнее, спутниковое телевидение, а также домашний интернет и цифровые сервисы.

Если столько услуг связи вам пока не требуется, а получить привилегии хочется, то можно подключить ежемесячную подписку на МТС Premium за 199 рублей в месяц в приложении для самообслуживания Мой МТС.

Перечень привилегий, а также способы использования подробно описаны на сайте программы МТС Premium.

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