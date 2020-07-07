На Советском шоссе в Новосибирске загорелась маршрутка: пламя потушили автомобилисты

7 Июль 2020 2020-07-07T12:25:17+03:00

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Днем, 7 июля, на Советском шоссе загорелась маршрутка. Потушить пламя помог автомобиль-«миксер», заливший огонь водой. Произошедшее сняли на видео очевидцы, позже ролик попал в сеть.

Заметно, что сильнее всего пострадала передняя часть автомобиля. Фото: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)»

— Прямо сейчас на Советском шоссе горит маршрутка. Останавливаются автолюбители, помогают с огнетушителями, — сообщается в паблике «На ОбьГЭСе (Новосибирск)». — Очень помог миксер, залил водой. На место происшествия прибыли пожарные, однако пламя удалось потушить до их приезда. В результате случившегося никто не пострадал.

Потушить пламя помог автомобиль-«миксер», заливший огонь водой. Фото: «На ОбьГЭСе (Новосибирск)»

На кадрах ролика видно, как из авто валит густой дым, рядом на асфальте можно заметить огнетушитель, которым, судя по всему, сибиряки пытались сбить пламя. На снимках, где огонь уже потушен, заметно, что сильнее всего пострадала передняя часть автомобиля.

На Советском шоссе в Новосибирске загорелась маршрутка.

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