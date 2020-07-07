В правительстве региона рассказали, кто займется сбором мнений по вопросу о том, где поставить стелу

7 Июль 2020 2020-07-07T11:58:23+03:00

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял участие в заседании регионального оргкомитета «Победа». На нем обсуждался вопрос об установке стелы в честь присвоению Новосибирску почетного звания «Город трудовой доблести». В результате оргкомитету и мэрии поручено создать комиссию по запуску процедуры общественного голосования – люди решат, где должна быть установлена стела.

- Установка Памятной стелы – это обязательное мероприятия, и сегодня уже есть определённые пожелания о том, где она могла бы быть расположена и как она могла бы выглядеть. Тем не менее, это не должно быть решением одного человека или даже группы людей в составе оргкомитета. Хотелось бы, чтобы в этом обсуждении приняли участие и жители города, и экспертное сообщество — архитекторы, художники. Чтобы это было действительно общее решение. Мы понимаем, что это – решение на десятилетия вперёд, — отметил Андрей Травников.

Сбор предложений по площадкам и внешнему виду пространства стартует в ближайшее время. Как отметили в правительстве региона, важно не просто выбрать место, но и создать архитектурную и художественную концепцию пространства.

ИСТОЧНИК KP.RU