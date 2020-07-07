2020-07-07T12:22:05+03:00
Общество

Росстат рассказал, куда обращаются жители страны, чтобы решить вопрос с трудоустройством

Почему люди идут туда, объяснил эксперт
Раиса Азарова
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Росстат поделился, куда обращаются безработные в регионах России.Росстат поделился, куда обращаются безработные в регионах России.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Росстат проанализировал, где люди чаще всего ищут работу. Оказалось, что во многих регионах превалируют частные кадровые агентства, сообщает издание News.ru. И тому даже нашли объяснение.

По словам проректора Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов, население чаще всего обращается в такие организации в тех регионах, где ситуация с безработицей наиболее плачевна.

— Крайняя ситуация на рынке труда — высокий уровень безработицы. Невозможность через государственные службы занятости найти рабочие места, которые бы удовлетворяли требования соискателя. Это как последняя надежда хоть что-то поискать, — говорит Сафонов.

Росстат поделился статистикой о том, жители каких регионов России чаще всего обращаются за помощью в поисках работы в частные агентства занятости.

Больше всего к частникам обращаются в Республике Тыва — 23,6% безработных. Следом идут Сахалинская область (22,5%), Тульская область (20%), Республика Хакасия (18,2%), Новгородская и Самарская область (по 18%).

Эксперт отметил, что частные агентства не всегда могут подобрать жителям работу. Но они точно помогут грамотно составить резюме.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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