2020-07-07T11:44:24+03:00
Общество

ГВАРДИЯ приглашает школьников умно отдохнуть и поехать в Сочи

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ приглашает новосибирских школьников принять участие в конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы», победители и призеры которого будут иметь возможность попасть в образовательныи центр «Сириус» (г. Сочи)
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Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».Фото предоставлено пресс-службой Агентства Безопасности «Гвардия».
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«Сириус» был открыт Фондом «Талант и успех» в 2015 году по решению Президента РФ Владимира Путина, который возглавляет его Попечительский Совет. Ежемесячно в центр приезжают порядка 800 детей в возрасте от 10 до 17 лет из всех регионов России. Все они – победители различных международных и всероссийских олимпиад, спортивных соревнований, музыкальных и художественных конкурсов.

В Новосибирской области региональным подразделением «Сириуса» является Центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир». На днях там состоялось заседание экспертного совета, в котором принял участие Генеральный директор Агентства Безопасности ГВАРДИЯ Вячеслав Жирков – эксперт научно-технологической программы «Большие вызовы» по направлению «Умный город и безопасность».

Руководитель центра Наталья Горностаева рассказала участникам встречи о планируемых в этом году образовательных программах и о старте проекта «Сириус. Лето». Этот проект появился в рамках концепции «Умного отдыха», заявленной на совещании у Президента России Владимира Путина. Проект направлен на то, чтобы школьники в течение лета смогли определиться с темой для проектной работы на следующий учебный год, выбрали себе наставника-эксперта, который будет помогать в подготовке проекта для участия во всероссийских и международных конкурсах, в том числе, в конкурсе научно-технологических проектов «Большие вызовы».

Агентство Безопасности ГВАРДИЯ – партнер Центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир», предлагает учащимся 6-10 классов школ города Новосибирска и области выбрать для проектной работы направление «Умный город и безопасность», подготовить и защитить свою работу под руководством генерального директора ГВАРДИИ Вячеслава Жиркова.

Напишите нам на почту: aori@absportex.ru о желании принять участие в программе или позвоните по телефону Агентства Безопасности ГВАРДИЯ: (383) 209-09-91 в будние дни с 10 до 17 часов и назовите пароль: «Большие вызовы».

Первый этап программы «Большие вызовы» в Новосибирской области стартует уже в сентябре. Победитель получает шанс поехать в сочинский «Сириус» для участия в профильной смене, запланированной на период с 19 октября по 8 ноября 2020 года.

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