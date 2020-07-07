2020-07-07T09:12:57+03:00
Умные вещи

Tele2 объединила SIM-карты для бизнеса на единой платформе «М2М Система»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, представляет уникальный для телеком-рынка корпоративный продукт – «М2М Система». Платформа позволяет бизнес-клиентам оператора управлять SIM-картами в удаленных устройствах и датчиках
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Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».Фото предоставлено отделом по работе со СМИ макрорегиона «Сибирь».
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Программный интерфейс сервиса насчитывает более 50 функций, включая просмотр информации профиля SIM-карт, контроль затрат, а также выгрузку более 20 видов отчетов.

Tele2 применяет персонифицированный подход к разработке новых бизнес-продуктов. Сервис «М2М Система», доступный корпоративным клиентам по всей России, базируется на индивидуальных потребностях каждого абонента. Платформа позволяет удаленно контролировать состояние SIM-карт, связывать их с конкретными устройствами, определять местоположение, устанавливать правила оповещения о событиях, получать отчетность и создавать различные уровни доступа для сотрудников.

Каждому пользователю «М2М Системы» доступен удобный интерфейс: он объединяет весь функционал по управлению и контролю SIM-карт в режиме «одного окна». Таким образом, продукт позволяет бизнес-клиентам полноценно распоряжаться SIM-картами из одной точки доступа, что значительно экономит время для получения и передачи информации.

Воспользоваться платформой «М2М Система» могут абоненты тарифного плана «М2М Платформа». Абонентская плата при этом составляет 30 рублей в месяц. Подробная информация о параметрах услуги и подключении доступна на сайте компании.

М2М-направление остается одним из ключевых драйверов роста оператора в бизнес-сегменте. При переходе на удаленный режим работы межмашинные коммуникации позволили предпринимателям эффективнее управлять используемым оборудованием из любой точки мира, а также обеспечили повышенную безопасность работы и оптимизировали расходы.

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