В «УАЗ» новосибирца в Горном Алтае врезался мотоцикл: погибли двое
В «УАЗ Патриот», за рулем которого был новосибирец, врезался мотоцикл «ИЖ Юпитер-5». Погибли двое: тот, кто управлял мотоциклом и его пассажир.
Об этом рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.
— Предварительно установлено, что 5 июля около 13:00 часов в Улаганском районе на 9 километре автодороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль» 43-летний житель Улаганского района без прав ехал на мотоцикле. Он двигался со стороны села Улаган в направлении села Акташ, выехал на встречную полосу и врезался в «УАЗ Патриот», — рассказали в ведомстве.
На фото с места аварии видно, что мотоцикл залетел прямо под передние колеса машины. От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте ДТП до приезда «скорой»
Известно, что водитель автомобиля был трезвый.
Причины аварии устанавливают полицейские.
К ЧИТАТЕЛЯМ
Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:
Редакция: (383) 289-91-00
Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03
Почта: kp.nsk@phkp.ru
ИСТОЧНИК KP.RU