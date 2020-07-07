В «УАЗ» новосибирца в Горном Алтае врезался мотоцикл: погибли двое

7 Июль 2020 2020-07-07T08:53:12+03:00

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В «УАЗ Патриот», за рулем которого был новосибирец, врезался мотоцикл «ИЖ Юпитер-5». Погибли двое: тот, кто управлял мотоциклом и его пассажир.

Об этом рассказали в ГУ МВД по Республике Алтай.

— Предварительно установлено, что 5 июля около 13:00 часов в Улаганском районе на 9 километре автодороги «Акташ-Улаган-Балыктуюль» 43-летний житель Улаганского района без прав ехал на мотоцикле. Он двигался со стороны села Улаган в направлении села Акташ, выехал на встречную полосу и врезался в «УАЗ Патриот», — рассказали в ведомстве.

На фото с места аварии видно, что мотоцикл залетел прямо под передние колеса машины. От полученных травм водитель и пассажир мотоцикла скончались на месте ДТП до приезда «скорой»

Известно, что водитель автомобиля был трезвый.

Причины аварии устанавливают полицейские.

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