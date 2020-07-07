2020-07-07T08:28:55+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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От коронавируса умерли еще четверо пациентов.От коронавируса умерли еще четверо пациентов.Фото: Артем КИЛЬКИН
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Во вторник, 7 июля, стало известно, что еще 4 пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Это трое мужчин в возрасте 58 лет, 60 лет и 61 года и женщина в возрасте 73 лет. Всего в регионе от коронавируса скончались зафиксировано 120 человек.

— Сейчас в реанимации находятся 89 человек, на ИВЛ — 15 пациентов. За последние сутки коронавирус обнаружили у 113 человек, при этом из больницы с выздоровление выписали 155 пациентов, — рассказали в оперштабе регионального правительства.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 6 724 человека, в том числе 397 детей, выздоровели 4 300 пациентов.

Постепенно в регионе снимают ограничительные меры, принятие из-за угрозы распространения коронавируса. Разрешили работать магазинам с отдельным входом, зоопарку и летним верандам при кафе и ресторанах. Обязательное требование по-прежнему в силе: в общественных местах носить защитные маски.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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