2020-07-07T06:39:35+03:00
Общество

«Машину колбасит на этих кочках»: сибиряка возмутили «лежачие полицейские», которые установили жители

Юрист объяснил, можно ли делать такие конструкции на дороге без спроса
Надежда РЫЖКИНА
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На проезжей части местные жители поставили сразу несколько "лежачих полицейских". Фото: стоп-кадр.На проезжей части местные жители поставили сразу несколько "лежачих полицейских". Фото: стоп-кадр.
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Новосибирец пожаловался на слишком большое количество лежачих полицейских на улице Охотской. По его словам, неровности сделали местные жители, не спросив разрешения. Водитель возмущен.

— Я живу в этом районе, знаю, что местные «наляпали» их самовольно. Высоту не измерял, но у меня подвеска аж ходит ходуном, машину колбасит на этих кочках, хотя я не больше 40 километров в час ехал. Понимаю, почему их поставили, не от вредности. Я сам всю жизнь в таком частном секторе прожил, но мы самоволкой такой не занимались! В районе, где я жил раньше, местные делали пешеходный переход и все согласовали с властями, — рассказал возмущенный сибиряк.

Видео с тем, как он пересекает препятствия, мужчина опубликовал в группе «АСТ-54».

— Не нравятся — выбирай другой маршрут, — высказались подписчики паблика.

— Соблюдайте ПДД и не гоняйте в жилом районе, их явно не просто так «наляпали».

— А зачем вы носитесь, а потом жалуетесь? Люди живут, дети гуляют!

Но нашлись и те, кто поддержал возмущение водителя и сказал, что нужно снести самовольные конструкции.

Юрист объяснил КП-Новосибирск, кто прав в этой ситуации.

— Сами по себе люди установить искусственные неровности не могут. Это нужно согласовывать с ГИБДД. Естественно, это нарушение. Если выяснится, кто это сделал, то его могут заставить демонтировать «лежачие полицейские», потому что здесь речь идет о порче дорожного полотна. Все расходы, связанные с демонтажем, понесет человек, который их незаконно установил. Это касается также и дорожных знаков, — объяснил КП-Новосибирск Константин Зиновьев.

Самодельные лежачие полицейские .

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ИСТОЧНИК KP.RU

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