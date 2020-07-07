2020-07-07T05:41:51+03:00
Умные вещи

«Ростелеком» предоставил услуги виртуальной телефонии для поликлиники города Бердска

Новосибирский филиал «Ростелекома» подключил «Виртуальную АТС» для Бердской центральной городской больницы
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Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».
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Потребность в новой услуге в лечебном учреждении появилась после запуска двух колл-центров: для детского поликлинического отделения и женской консультации.

Технические специалисты «Ростелекома» подключили виртуальную телефонию для больницы в два этапа, следуя сложному техническому заданию. Теперь пациентам стало проще дозвониться до регистратуры и записаться к врачу, так как услуга позволяет одновременно принимать большое количество звонков.

Благодаря многоканальному номеру, в колл-центре установлено приветственное меню, в котором указывается время ожидания ответа регистратора. Как только появляется свободный специалист, он сразу же отвечает пациенту, которому больше не надо набирать номер несколько раз.

- Услуга «Виртуальная АТС» - это не просто телефония, это комплексное цифровое решение, которое помогает построить работу так, чтобы ни один вызов не остался без ответа. Для лечебного учреждения это особенно актуально, потому что каждое обращение пациента может быть критически важным,- уточнил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком». - Кроме того, услуга позволяет вести историю звонков, просматривать статистику вызовов и хранить записи разговоров, в том числе для оценки качества работы сотрудников.

«Виртуальная АТС» также избавляет заказчика от необходимости покупать и обслуживать телекоммуникационное оборудование: все необходимое находится на стороне провайдера. В тарифы на «Виртуальную АТС» включен 1 городской номер или номер 8800 и пакет исходящих минут на любые телефоны России.

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«Ростелеком» предоставил услуги виртуальной телефонии для поликлиники города Бердска
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