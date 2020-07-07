«Может съездить и помыться, а то сидим без горячей воды»: в Новосибирске пустырь затопило кипятком
В Октябрьском районе Новосибирска пустырь у дома №17 на улице Лескова затопило кипятком. Воды было столько, что потоки направились в сторону жилых домов.
Об этом рассказали очевидцы. Они шутливо прокомментировали «горячее» озеро.
— Ах вот, где горячая вода есть.
— Окак, даже пустырь горячей водой моют. Правда, без мыла пока.
— Может съездить и помыться, а то сидим без горячей воды.
В СГК рассказали, что случилось на пустыре, который затопило.
— 6 июля диспетчеру 5-го района тепловых сетей СГК поступило сообщение о выходе воды на поверхность в районе дома №17 по улице Лескова. На место прибыла аварийно-выездная бригада. В 18:30 энергетики перекрыли магистральный трубопровод и в ближайшее время приступят к устранению повреждения, — прокомментировали в пресс-службе СГК.
В компании принесли извинения за доставленные неудобства.
В Новосибирске пустырь у высоток затопило кипятком.
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