«Может съездить и помыться, а то сидим без горячей воды»: в Новосибирске пустырь затопило кипятком

7 Июль 2020 2020-07-07T05:42:17+03:00

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В Октябрьском районе Новосибирска пустырь у дома №17 на улице Лескова затопило кипятком. Воды было столько, что потоки направились в сторону жилых домов.

Об этом рассказали очевидцы. Они шутливо прокомментировали «горячее» озеро.

— Ах вот, где горячая вода есть.

— Окак, даже пустырь горячей водой моют. Правда, без мыла пока.

— Может съездить и помыться, а то сидим без горячей воды.

В СГК рассказали, что случилось на пустыре, который затопило.

— 6 июля диспетчеру 5-го района тепловых сетей СГК поступило сообщение о выходе воды на поверхность в районе дома №17 по улице Лескова. На место прибыла аварийно-выездная бригада. В 18:30 энергетики перекрыли магистральный трубопровод и в ближайшее время приступят к устранению повреждения, — прокомментировали в пресс-службе СГК.

В компании принесли извинения за доставленные неудобства.

В Новосибирске пустырь у высоток затопило кипятком.

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