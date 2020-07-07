2020-07-07T05:25:50+03:00
Общество

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел рабочую встречу с председателем совета директоров УК «Сибантрацит» Катериной Босов

Стороны обсудили деятельность предприятий «Сибантрацита» и участие компании в социально-экономическом развитии области
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Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ООО «УК «Сибантрацит».Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ООО «УК «Сибантрацит».
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Катерина Босов рассказала, что предприятия Группы «Сибантрацит» работают стабильно, компания исполняет все свои обязательства как перед клиентами, так и перед регионом, выполняя соглашение о долгосрочном социально-экономическом сотрудничестве с Новосибирской областью.

Стороны обсудили ситуацию на угольном рынке, а также вопрос о роли и значимости положительного взаимодействия с РЖД для предприятий и всего региона.

По словам Катерины Босов, несмотря на общий спад всех отраслей мировой экономики и, в частности, угольной отрасли, компания изыскивает возможности для поддержания объемов добычи, реализует программу повышения эффективности.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников отметил значительный вклад компании в развитие региона. Андрей Травников подчеркнул, что предприятия Группы «Сибантрацит» - АО «Сибирский антрацит» и ООО «Разрез Восточный» - являются крупнейшими налогоплательщиками региона. Компания оказывает Новосибирской области всестороннюю поддержку: развивает проекты в сфере спорта, образования, здравоохранения, реализует все новые инициативы, отвечающие вызовам времени.

- Благодарю, что компания не меняет своих планов в Новосибирской области, намерена и дальше развиваться в соответствии с теми графиками, которые мы обсуждали ранее, - отметил губернатор Андрей Травников.

«Сибантрацит» является учредителем ХК «Сибирь», оказывает активную поддержку клубу и участвует в капитальном ремонте Ледового дворца спорта «Сибирь». С этого года при участии компании на территории Новосибирской области разворачивается программа «Учитель для России». Совместно с правительством области ведется работа по улучшению качества образования в ведущих вузах. В мае «Сибантрацит» построил в Искитимском районе мобильный госпиталь для борьбы с коронавирусом.

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Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провел рабочую встречу с председателем совета директоров УК «Сибантрацит» Катериной Босов
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