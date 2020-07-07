Погода в Новосибирске на 7 июля 2020 года: ожидается дождь с градом

7 Июль 2020 2020-07-07T02:56:18+03:00

7 июля будет около +25 градусов тепла, также продолжатся дожди и грозы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 7 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске 7 июля 2020 года: будет около +25 градусов тепла, также продолжатся дожди и грозы.

— Днем температура воздуха в Новосибирске составит +25-27 градусов, ночью — +15-17 градусов. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-западный со скоростью 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +23-28 градусов, ночью — +12-17. Ожидается переменная облачность, в отдельных районах кратковременные дожди, грозы, днем местами град. Ночью и утром местами туманы. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду.

«Яндекс» дает похожий прогноз. Днем 7 июля в Новосибирске будет переменная облачность, температура воздуха составит 23-25 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU