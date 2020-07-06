2020-07-06T08:21:36+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области коронавирусом заболели еще 106 человек

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства
Александра Сударь
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Коронавирусом за сутки заболели 106 человек.Коронавирусом за сутки заболели 106 человек.
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В понедельник, 6 июля, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил о том, что еще 106 человек заразились коронавирусом, при этом выздоровели 74 пациента. К сожалению, умерли еще 4 человека. В реанимации — 88 человек, на ИВЛ — 23 пациента.

— Общие данные таковы: всего коронавирусом заболели 6 611 человек, выздоровели — 4 145 пациентов, умерли 116 человек, — рассказали в оперштабе.

В регионе постепенно снимаю ограничительные меры, введенные в марте в связи с угрозой распространения коронавируса. Разрешили работать магазинам с отдельным входом и зоопарку, а также музеям. Но по-прежнему отменены все массовые мероприятия и закрыты торговые центры.

Сегодня глава региона разрешил возобновить работу летних кафе. К губернатору не раз обращались владельцы ресторанов, они были на грани банкротства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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