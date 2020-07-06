В Новосибирске иномарке снесло капот после столкновения с грузовиком дорожной службы

6 Июль 2020 2020-07-06T04:15:02+03:00

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В ночь на 6 июля в Советском районе Новосибирска на Бердском шоссе произошло ДТП. Автомобиль «Mazda Famila» влетела в грузовик дорожной службы. По предварительной информации, никто серьезно не пострадал. Об этом рассказали очевидцы.

— Автомобили столкнулись на участке дороги между улицами Морская и Университетская. Причина, пока непонятна. В результате удара хэтчбек лишился передней части, а его капот оказался в салоне, также помяло крышу, стойки, лопнули колеса. Грузовику также досталось — у него вырвало борт и треснуло лобовое стекло, — сообщили новосибирцы в группе новосибирской службы эвакуации «АСТ-54».

Грузовик также значительно пострадал в аварии. Фото: «АСТ-54»

По словам читателя, в хэтчбеке ехала компания выпивших молодых людей. Полицейские устанавливают причины произошедшего.

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