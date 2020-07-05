«Вышел в магазин и пропал»: в Новосибирске ищут мужчину в темно-синей футболке с капюшоном

5 Июль 2020 2020-07-05T11:16:26+03:00

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В Новосибирске ищут 31-летнего Евгения Владимировича Кузьмина. Мужчина вышел из дома, чтобы сходить в магазин и пропал. Его местонахождение продолжает оставаться неизвестным с 29 июня.

— Приметы: рост 170-172 сантиметра, худощавое телосложение, светлые короткие волосы, серые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Маяк». — На момент своего исчезновения сибиряк был одет в темно-синюю спортивную футболку с капюшоном, темно-синие спортивные штаны и черные летние кроссовки. У мужчины дефект мизинца на правой руке.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас может находиться Евгений Владимирович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-951-393-09-11 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

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