«Его подрезал «Мерседес»: в Новосибирске на бок завалился самосвал
В Ленинском районе Новосибирска опрокинулся на бок грузовик. На месте работает экипаж ГИБДД.
— Самосвал Howo лежит на левом боку на улице Троллейной у пересечения с 9-й Гвардейской Дивизии. Автомобиль находится в крайней полосе у тротуара и развернут против направления движения, — сообщает паблик «АСТ-54».
В ГИБДД по Новосибирску отметили, что в этом ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.
— Есть информация, что грузовик подрезал автомобиль Mercedes-Benz. В результате ДТП никто не пострадал, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются, на месте работает экипаж ГИБДД.
На месте работает экипаж ГИБДД. Фото: ГИБДД по Новосибирску
В комментариях под постом многие сибиряки написали, что если грузовик действительно пытались подрезать, то ему не следовало пытаться уйти от ДТП:
— В таких случаях не надо уходить от ДТП, только хуже будет.
— Уже не первый разу нас в городе так машины переворачиваются.
— Визг тормозов там и правда был очень громкий, — пишут люди.
В Новосибирске на бок завалился самосвал.
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ИСТОЧНИК KP.RU