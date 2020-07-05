«Его подрезал «Мерседес»: в Новосибирске на бок завалился самосвал

5 Июль 2020 2020-07-05T09:02:06+03:00

В Ленинском районе Новосибирска опрокинулся на бок грузовик. Фото: ГИБДД по Новосибирску

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В Ленинском районе Новосибирска опрокинулся на бок грузовик. На месте работает экипаж ГИБДД.

— Самосвал Howo лежит на левом боку на улице Троллейной у пересечения с 9-й Гвардейской Дивизии. Автомобиль находится в крайней полосе у тротуара и развернут против направления движения, — сообщает паблик «АСТ-54».

В ГИБДД по Новосибирску отметили, что в этом ДТП никто не пострадал. Все обстоятельства случившегося сейчас выясняются.

— Есть информация, что грузовик подрезал автомобиль Mercedes-Benz. В результате ДТП никто не пострадал, все причины и обстоятельства произошедшего уточняются, на месте работает экипаж ГИБДД.

На месте работает экипаж ГИБДД. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В комментариях под постом многие сибиряки написали, что если грузовик действительно пытались подрезать, то ему не следовало пытаться уйти от ДТП:

— В таких случаях не надо уходить от ДТП, только хуже будет.

— Уже не первый разу нас в городе так машины переворачиваются.

— Визг тормозов там и правда был очень громкий, — пишут люди.

В Новосибирске на бок завалился самосвал.

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