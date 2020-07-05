2020-07-05T08:28:43+03:00
Общество

В Новосибирской области от коронавируса умерли еще 4 человека: что о них известно

Всего в регионе от COVID-19 скончались 112 человек
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре человека.В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре человека.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В Новосибирской области от коронавируса умерли еще четыре человека. Всего в регионе от COVID-19 скончались 112 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 83 человека. К аппаратам ИВЛ подключены 27 пациентов.

— Скончались еще четыре пациента: твое мужчин в возрасте 58 лет, 71 год и 77 лет и женщина, ей было 58 лет, — сообщили в областном оперштабе. — Под медицинским наблюдением находятся 1 112 жителей региона, 26 498 — человек сняты с наблюдения. В инфекционных стационарах Новосибирска с подтвержденным диагнозом находятся 2 316 человек.

Напомним, всего в Новосибирской области зарегистрировано 6 505 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, в том числе и 380 детей. От COVID-19 вылечился уже 4 071 человек. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе было зарегистрировано 1 057 обращений пациентов с ОРВИ. Были госпитализированы 16 пациентов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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