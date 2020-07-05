2020-07-05T07:44:40+03:00
Общество

«Не добрался до дома»: сибиряк пропал после того, как съездил в гости к маме

Мужчина долго время не выходит на связь с родными
Алена КУЛЕШОВА
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В Новосибирске ищут пропавшего 45-летнего Алексея Викторовича Апушкина. Фото: "Лиза Алерт"В Новосибирске ищут пропавшего 45-летнего Алексея Викторовича Апушкина. Фото: "Лиза Алерт"
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В Новосибирске ищут пропавшего 45-летнего Алексея Викторовича Апушкина. Мужчина был в гостях у мамы в городе Обь, откуда он потом отправился домой. Однако до квартиры сибиряк так и не доехал: более он на связь не выходил. Его местонахождение остается неизвестным с 17 июня.

— Приметы: рост 170-173 сантиметра, худощавое телосложение, светло-русые короткие волосы с проседью, голубые глаза, — сообщается в ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт». — На момент своего исчезновения мужчина был одет в темно-синюю толстовку с капюшоном, темно-синюю футболку с рисунком, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки и черную бейсболку.

Поисковики также отмечают, что свои документы мужчина оставил дома у матери. Сибиряк может находиться в разных городах и районах области.

Если вам известно что-нибудь о том, где сейчас находится Алексей Викторович или вы просто видели его на улице, сразу же сообщите об этом волонтерам по номеру телефона 8-800-700-54-52 или сообщите в полицию по единому номеру 112.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

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ИСТОЧНИК KP.RU

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