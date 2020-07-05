Под Новосибирском столкнулись мотоцикл и иномарка: есть пострадавшие
В ночь на 5 июля в Новосибирске произошло ДТП: мотоциклист столкнулся с иномаркой на Бердском шоссе. На месте работали сотрудники полиции.
— На Бердском шоссе рядом с остановкой «Звездная» на асфальте лежит мужчина, а чуть поодаль от него — мотоцикл, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Также на аварийных сигналах на месте находится седан Mitsubishi Lancer.
В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такое ДТП действительно происходило:
— Около одиннадцати часов вечера на Бердском шоссе в районе дома № 124 столкнулись иномарка Mitsubishi Lancer и мотоцикл, которым управлял 39-летниймужчина. В результате аварии мотоциклиста госпитализировали. На месте работали сотрудники МВД, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, — пояснили в МВД.
В комментариях под постом многие сибиряки изложили свои версии причин случившегося ДТП. А некоторые люди отметили, что аварии с участием мотоциклистов происходят в последнее время достаточно часто:
— Мотоцикл ехал слишком быстро, судя по всему.
— С мотоциклистами летом всегда много аварий.
— В любом случае, когда садишься на мотоцикл — защиту надевать надо — пишут люди.
Под Новосибирском столкнулись мотоцикл и иномарка.
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ИСТОЧНИК KP.RU