2020-07-05T06:54:53+03:00
Происшествия

Под Новосибирском столкнулись мотоцикл и иномарка: есть пострадавшие

На месте работали сотрудники полиции
Алена КУЛЕШОВА
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Мотоциклист столкнулся с иномаркой на Бердском шоссе. Фото: "АСТ-54"Мотоциклист столкнулся с иномаркой на Бердском шоссе. Фото: "АСТ-54"
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В ночь на 5 июля в Новосибирске произошло ДТП: мотоциклист столкнулся с иномаркой на Бердском шоссе. На месте работали сотрудники полиции.

— На Бердском шоссе рядом с остановкой «Звездная» на асфальте лежит мужчина, а чуть поодаль от него — мотоцикл, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54». — Также на аварийных сигналах на месте находится седан Mitsubishi Lancer.

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск подтвердили, что такое ДТП действительно происходило:

— Около одиннадцати часов вечера на Бердском шоссе в районе дома № 124 столкнулись иномарка Mitsubishi Lancer и мотоцикл, которым управлял 39-летниймужчина. В результате аварии мотоциклиста госпитализировали. На месте работали сотрудники МВД, все обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, — пояснили в МВД.

В комментариях под постом многие сибиряки изложили свои версии причин случившегося ДТП. А некоторые люди отметили, что аварии с участием мотоциклистов происходят в последнее время достаточно часто:

— Мотоцикл ехал слишком быстро, судя по всему.

— С мотоциклистами летом всегда много аварий.

— В любом случае, когда садишься на мотоцикл — защиту надевать надо — пишут люди.

Под Новосибирском столкнулись мотоцикл и иномарка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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