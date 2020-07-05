Погода в Новосибирске на 5 июля 2020 года: ожидается жара и грозы
Погода в Новосибирске на 5 июля 2020 года: будет тепло, ожидаются дожди и грозы, местами возможен сильный ветер.
— Температура воздуха сегодня будет достигать 26-28 градусов тепла, ветер юго-восточный 5-10, местами порывы до 15 метров в секунду. Ожидается также переменная облачность, кратковременный дождь и гроза, атмосферное давление будет удерживаться на отметке в 739-740 миллиметров ртутного столба, — сообщают в Западно-Сибирском Гидрометеоцентре.
По данным сервиса «Яндекс.Погода» 5 июля в Новосибирской области температура воздуха будет варьироваться от 18 до 25 градусов тепла, в городе ожидается небольшая облачность и дождь. Ветер будет дуть со скоростью 1,3-1,9 метров в секунду. Влажность воздуха будет составлять от 60 до 92 процентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU