Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 5 июля 2020 года: за последние сутки COVID-19 диагностировали у 111 человек. 172 человека за последние сутки выписали с выздоровлением. Всего в регионе зарегистрировано 6393 случая заболевания.
— В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — сообщили в областном оперштабе. — Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 307.
В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию.
Всего в Новосибирской области сделан 218 871 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 224 жителя региона, 26 308 человек сняты с наблюдения. Кроме того, за прошедшие сутки в регионе зарегистрировано 1 359 обращений пациентов с ОРВИ, госпитализированы 25 пациентов.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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