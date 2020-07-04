В Новосибирске под окнами пятиэтажки обнаружили голую женщину: камера сняла, что произошло
В субботу, 1 июля, у дома № 63/1 произошло ЧП. Под окнами прохожие обнаружили голую женщину. Она лежала между металлическими ограждениями на газоне. Произошедшее сняла камера наружного видеонаблюдения.
Один из жителей дома по соседству рассказал КП-Новосибирск, что накануне на балконе квартиры втором этаже была вечеринка: люди шумели до 5 утра.
В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что на место происшествия выехали полицейские, они опрашивают свидетелей.
— На самом деле под окнами дома была обнаружена женщина. Она жива. Ее госпитализировали на «скорой», — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.
Какие именно травмы получила сибирячка, пока неизвестно, как и то, по какой причине она упала.
В Новосибирске под окнами пятиэтажки обнаружили голую женщины .
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ИСТОЧНИК KP.RU