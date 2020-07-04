2020-07-04T20:17:03+03:00
Общество

В Новосибирске под окнами пятиэтажки обнаружили голую женщину: камера сняла, что произошло

В полиции рассказали, что сибирячку госпитализировали врачи
Ульяна ДЖАНКОВА
Поделиться:
Женщина нашли под окнами пятиэтажки.Женщина нашли под окнами пятиэтажки.
Изменить размер текста:

В субботу, 1 июля, у дома № 63/1 произошло ЧП. Под окнами прохожие обнаружили голую женщину. Она лежала между металлическими ограждениями на газоне. Произошедшее сняла камера наружного видеонаблюдения.

Один из жителей дома по соседству рассказал КП-Новосибирск, что накануне на балконе квартиры втором этаже была вечеринка: люди шумели до 5 утра.

В ГУ МВД по Новосибирской области рассказали, что на место происшествия выехали полицейские, они опрашивают свидетелей.

— На самом деле под окнами дома была обнаружена женщина. Она жива. Ее госпитализировали на «скорой», — рассказали КП-Новосибирск в ведомстве.

Какие именно травмы получила сибирячка, пока неизвестно, как и то, по какой причине она упала.

В Новосибирске под окнами пятиэтажки обнаружили голую женщины .

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Новосибирске под окнами пятиэтажки обнаружили голую женщину: камера сняла, что произошло
В Новосибирске водитель влетел в детей и скрылся: он в розыске
«Пропавший мальчик может прятаться у вас»: полицейские срочно обратились к дачникам
«Хотели водичку поставить, нам сказали — не положено»: в Новосибирске котят заживо замуровали в подвале пятиэтажки
«Он в сознании, но не может пошевелиться»: в Новосибирске мотоциклист серьезно пострадал, врезавшись в бордюр
В Новосибирске разыскивают водители серебристой «БМВ»: он сбил подростка и сбежал
Школьникам Новосибирска начали оказывать психиатрическую помощь из-за коронавируса
В Новосибирске спасатели достали тонущих подростков на надувном круге в Обском море
В Новосибирске охранник упал в подвал строящегося дома и потерял сознание
«Зажал дверьми руку и поехал»: в Новосибирске пенсионерку задавил автобус
В Новосибирской области коронавирусом заболели 111 человек
В Новосибирской области от коронавируса скончались еще трое: что о них известно
«Они едва открыли глазки»: в Новосибирске двое щенков чудом выжили в машине по переработке мусора
Отпросился к врачу: дворник-инвалид отсудил 10 тысяч рублей за прогул
Погода в Новосибирске на 4 июля 2020 года: жара немного спадет
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе
Из-за коронавируса сибиряки стали чаще покупать и арендовать дачи
Убийцу сибирячки, которую искали два месяца после пропажи, осудили на 17 лет