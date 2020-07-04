2020-07-04T19:19:46+03:00
Происшествия

В Новосибирске водитель влетел в детей и скрылся: он в розыске

Об этом сообщили в ГИБДД Новосибирска
Александра Сударь
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Водитель сбежал после того, как сбил двоих мальчиков. Фото: ГИБДД НовосибирскаВодитель сбежал после того, как сбил двоих мальчиков. Фото: ГИБДД Новосибирска
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В субботу, 4 июля, в Ленинском районе Новосибирска произошло ДТП . У дома № 18 на улице Клубная автомобилист влетел в детей. После того как он их сбил, водитель скрылся. Сейчас его разыскивают полицейские. Об этом рассказали в пресс-службе ГИБДД Новосибирска.

— В 19:15 неустановленный водитель на неустановленном автомобиле двигался по улице Клубной, у дома №18 он совершил наезд на двух несовершеннолетних детей и скрылся в сторону улицы 2я Станционная, — рассказали в ведомстве.

Известно, что сбитые дети, это два мальчика, одному было 4 года, другому 12 лет. Их с сотрясением головного мозга и ушибами доставлены в больницу. Всех очевидцев просят позвонить по телефонам: 232-23-21 либо 232-23-51.

Также в ГИБДД напомнили, что за исчезновение с места аварии могут арестовать на 15 суток.

Напомним, сегодня похожий случай произошел в Первомайском районе. Там предположительно серебристая «БМВ» сбила 17-летнего подростка и скрылась. Мальчик с ушибами и ссадинами госпитализирован.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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