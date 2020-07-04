«Хотели водичку поставить, нам сказали — не положено»: в Новосибирске котят заживо замуровали в подвале пятиэтажки
В Новосибирске в доме №130/1 на улице Кропоткина котят заживо замуровали в подвале дома. Жители просят ЖЭУ открыть подвал, чтобы поставить котятам воду в миске, но работники не уступают, твердят одно и тоже — не положено.
— Они говорят, что сейчас проводятся испытания теплосетей, поэтому вход в подвал запрещен. Мы просили открыть дверь, чтобы хотя бы воду поставить малышам, но нам говорят, что без инженера нельзя, ждите понедельника. В решетку мы просовываем влажный корм котятам, курочку и рыбку, но воду никак не можем, они могут умереть от обезвоживания. Работники на это ответили, что пусть котята ищут лужи в подвале и пьют там, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Татьяна. — Их мама видимо вышла, а когда вернулась, все входы уже были закрыты решетками.
К своей проблеме жители привлекли зоозащитников, они готовы, если им откроют дверь, поймать животных и найти им дом.
В Новосибирске в подвале пятиэтажки замуровали котят.
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