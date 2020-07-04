«Хотели водичку поставить, нам сказали — не положено»: в Новосибирске котят заживо замуровали в подвале пятиэтажки

4 Июль 2020 2020-07-04T16:38:07+03:00

Вот через эту решетку жители подкармливают котят, но воду через отверстия малышам никак не передать. Фото: стоп-кадр

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В Новосибирске в доме №130/1 на улице Кропоткина котят заживо замуровали в подвале дома. Жители просят ЖЭУ открыть подвал, чтобы поставить котятам воду в миске, но работники не уступают, твердят одно и тоже — не положено.

— Они говорят, что сейчас проводятся испытания теплосетей, поэтому вход в подвал запрещен. Мы просили открыть дверь, чтобы хотя бы воду поставить малышам, но нам говорят, что без инженера нельзя, ждите понедельника. В решетку мы просовываем влажный корм котятам, курочку и рыбку, но воду никак не можем, они могут умереть от обезвоживания. Работники на это ответили, что пусть котята ищут лужи в подвале и пьют там, — рассказала КП-Новосибирск местная жительница Татьяна. — Их мама видимо вышла, а когда вернулась, все входы уже были закрыты решетками.

К своей проблеме жители привлекли зоозащитников, они готовы, если им откроют дверь, поймать животных и найти им дом.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/788719" frameborder="0"></iframe> В Новосибирске в подвале пятиэтажки замуровали котят.

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