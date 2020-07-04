2020-07-04T07:42:24+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области коронавирусом заболели 111 человек

Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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Коронавирусом заболели за сутки еще 111 человек.Коронавирусом заболели за сутки еще 111 человек.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В субботу, 4 июля, стало известно, что коронавирус обнаружили еще у 111 человек, при этом выздоровели 172 пациентов. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— По оперативным данным на утро 4 июля в регионе зарегистрировано 6 393 случая COVID-19 , в том числе 380 детей, выздоровели 4 024 человека, умерли 109 пациентов, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ — 22 пациента.

Для своевременного оказания медпомощти больным коронавирусом в регионе закупили реанимобили. В них есть ИВЛ и запас кислорода. Автомобили будут оказывать помощь не только городским жителям, также современные машины отправят сразу в несколько районов области. Также в инфекционные госпитали начало поступать новое оборудование.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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