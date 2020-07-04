В Новосибирской области от коронавируса скончались еще трое: что о них известно

4 Июль 2020 2020-07-04T07:26:00+03:00

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В субботу, 4 июля, стало известно, что в Новосибирской области от коронавируса скончались еще три пациента инфекционного госпиталя. Это двое мужчин в возрасте 71 год и 87 лет, и женщина, ей было 58 лет С начала эпидемии от инфекции умерли 108 человек. Об этом рассказали в оперштабе регионального правительства.

— В отделениях интенсивной терапии находятся 85 человек. На ИВЛ — 22 пациента, — сообщает оперштаб. — За сутки коронавирус обнаружили еще у 111 человек, выздоровели 172 пациента.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 6 393 человека, выздоровели 4 024 человека.

В Новосибирской области по-прежнему действует ограничительные меры. Но ряд запретов сняли. Теперь можно выходить из дома без всякой причины, как это было в режим самоизоляции, однако, это не касается людей старше 65 лет. Им рекомендовано находиться дома. Открыли магазины с отдельным входом и зоопарк. Решается вопрос об открытии летних веранд у ресторанов, но точная дата пока неизвестна.

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