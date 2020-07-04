Погода в Новосибирске на 4 июля 2020 года: жара немного спадет

4 Июль 2020 2020-07-04T05:47:18+03:00

В Новосибирске немного спадет жара. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мы узнали, какой будет погода в Новосибирске 4 июля 2020 года

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Погода в Новосибирске на 4 июля 2020 года: днем будет до 27-29 градусов, возможен небольшой дождик и гроза.

— В первой половине дня местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный 4-9 метров в секунду, местами порывы до 14 метров в секунду. Температура воздуха 24-26 градусов. Днем максимальная температура воздуха в Новосибирске составит 27-29 градусов. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза, — сообщает сайт Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит 21-26 градусов, а местами столбик термометра поднимется и до 30 градусов. Южный ветер, скорость которого местами достигнет 16 метров в секунду. Утром местами возможен туман.

По данным сайта «Яндекс», днем 4 июля в Новосибирске будет облачно, температура воздуха днем 26 градусов, вечером столбик термометра опустится до 23 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU