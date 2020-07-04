Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 июля 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

4 Июль 2020 2020-07-04T05:01:05+03:00

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 июля 2020 года покажет, какова ситуация в регионе

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По последним данным COVID-19 подтвердился еще у 105 человек, карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 4 июля 2020 года.

— В больницы районов области госпитализированы 604 пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом, — говорится в сообщении оперштаба.

Карта распространения коронавируса расскажет о ситуации в регионе.

Единственный район, где нет зараженных — Кыштовский. Он один из самых отдаленных районов на севере области.

Итак, за время эпидемии коронавирусом заболели 6 282 человека, в том числе 373 ребенка, выздоровели 3 852 пациента, к сожалению, умерли 105 человек. В основном это пожилые люди старше 60 лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU