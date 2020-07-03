Из-за коронавируса сибиряки стали чаще покупать и арендовать дачи

3 Июль 2020 2020-07-03T23:54:38+03:00

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Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в повседневную жизнь сибиряков. Из-за сложившейся непростой эпидемиологической ситуации, многие люди стали менять свои привычки и предпочтения. Появились даже вполне очевидные тенденции. К примеру, жители Новосибирской области стали активно покупать дачи.

— Спрос на дачи вырос в два раза по сравнению с прошлым годом, — рассказал изданию «Ведомости Законодательного собрания Новосибирской области» директор новосибирского агентства недвижимости «Грановит» Александр Бычковский. — Даже то, что годами стояло, не продавалось, активно уходит. И в основном клиенты интересуются не просто участками, а уже готовыми домиками, чтобы заехать и сразу жить. Большой спрос и на аренду дач в этом году. В общем, по сравнению с тем, что было даже год назад, ситуация поменялась кардинально.

По данным регионального минсельхоза, на территории Новосибирской области сегодня существует 1 366 садоводческих, огороднических и дачных объединений, а коллективным и индивидуальным садоводством занимаются 420 тысяч дачников на площади 30,2 тысячи га. А по оценке разных новосибирских сервисов по выбору недвижимости, уже в марте 2020 года в Новосибирской области наблюдался рост запросов на покупку загородного дома на 25%. Статистика первых недель апреля оказалась еще выше. Впрочем, некоторые предпочитают брать дачу в аренду. Однако цена на такое удовольствие в последнее время стала значительно выше: стоимость аренды различных домиков может варьироваться от 6 до 100 тысяч в месяц.

Психологи же, в свою очередь, не видят в такой тенденции ничего удивительного. Специалисты уверены, что сейчас дача выполняет для людей роль эдакого «психологического домика», где можно выдохнуть и спрятаться от всех трудностей внешнего мира.

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