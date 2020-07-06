2020-07-06T06:38:55+03:00
Общество

Под Новосибирском на детей нападают бродячие псы: малышей во время прогулки охраняют родители с палками

По словам местных жителей, пятилетняя девочка попала в больницу
Никита МАНЬКО
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Жители трех домов живут в страхе перед стаей. ФОТО: предоставлены Ольгой УсольцевойЖители трех домов живут в страхе перед стаей. ФОТО: предоставлены Ольгой Усольцевой
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Жители Карасука под Новосибирском жалуются на нашествие бродячих собак. Якобы животные нападают на детей во время прогулки на площадке. Родители вынуждены сторожить малышей с палками.

По словам местных жителей 2 июля примерно в 18.00 часов на детской площадке у дома №18а на улице Ленина пес напал на пятилетнюю девочку. Ребенка увезли в больницу.

— Собака была небольшая, белая с черными пятнам. А вчера на этой же площадке, эта собака пыталась ухватить за ногу мою дочь. Но я сначала всерьез не восприняла ее нападки, но когда она начала хватать ребенка за ноги зубами, я, конечно, сама эту собаку «чуть не съела». Хорошо, что ребенок был в джинсах, — рассказала «КП-Новосибирск» Ольга Усольцева.

Известно, что собака пыталась укусить еще одного мальчика, но одна из бабушек взяла в руки палку и начала отгонять животное.

— Если раньше моя дочь играла во дворе с ребятишками, а я следила из окна, то теперь я ей или не разрешаю выходить, или выхожу вместе с ней, — говорит очевидец Ольга Усольцева. — Дочь прибегала с улицы и плакала, рассказывала, как они разорвали маленького котенка.

Также жалобы на агрессивных животных поступают от жителей дома №8 на улице Тургенева.

Редакция «КП-Новосибирск» обращалась в администрацию города Карасука, там прокомментировали, что сообщений об агрессивных бродячих собаках к ним не поступало. Но чуть позже власти все-таки решили отреагировать на проблему. Заявка по отлову была передана подрядчику ООО «Водострой», сообщили в администрации Карасукского района.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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