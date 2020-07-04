Отпросился к врачу: дворник-инвалид отсудил 10 тысяч рублей за прогул

4 Июль 2020 2020-07-04T06:08:41+03:00

За незаконный выговор директор заплатит более 10 тысяч рублей. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Новосибирец утверждает, что предупредил директора о том, что идет в больницу и тот его отпустил, а потом оформил выговор

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Директор спортивного центра объявил дворника-инвалида прогульщиком, но у суда иное мнение: выговор признали незаконным. Оказалось, что сотрудник предупредил руководителя о том, что идет к врачу. Об этом говорится в решении Центрального районного суда.

История началась в ноябре 2019 года, когда завхоз должен был подтвердить свою группу инвалидности. Для этого мужчина записался на прием к врачу поликлиники №27 и предупредил об этом руководство.

Обследование в поликлинике потребовало три с половиной часа, после чего завхоз вернулся на работу.

Однако директор решил наказать сотрудника за отсутствие на рабочем месте, объявив выговор за прогул. Тогда завхоз обратился с иском в суд и стал доказывать, что у него были уважительные причины уйти с работы. Он доказал это с помощью видеокамер. На кадрах видно, что после посещения поликлиники завхоз вернулся на работу.

Суд признал выговор незаконным. Завхоз требовал компенсацию в 50 тысяч рублей морального вреда, однако суд постановил выплатить 10 тысяч рублей.

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