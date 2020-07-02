Новосибирец выпустил книгу о детской «Матрице», ее жители носят электронные браслеты и не помнят прошлого

2 Июль 2020 2020-07-02T13:20:23+03:00

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На свет вышла книга о вымышленной вселенной: в ней не существует взрослых, а дети носят электронные браслеты. Произведение написано по мотивам фильма, но… он появится позже.

- Идея фильма «Аттракцион свободы» направлена на объединение поколений детей и родителей. Но в такой теме нельзя обращаться в назидательном тоне, - прокомментировал КП-Новосибирск режиссер Филипп Дмитриев.

Понимая, что кино в нравоучительной форме будет не интересным, он и подготовил сценарий в жанре фэнтези.

Герои книги живут в параллельной вселенной. Фото предоставлено Филиппом ДМИТРИЕВЫМ.

Филипп – режиссер с опытом. Снимал и комедии (например, молодежный фильм «Неделя до свадьбы»), известен и фильмом в жанре триллера – это криминальная история «Шкварки». Снял много выпусков «Ералаша» и несколько детских короткометражек. За работу над «Аттракционом свободы» взялся давно, но съемки еще не состоялись. А пока эта история превратилась в книгу. Но Дмитриев писал уже не сам, подключилась писатель Мирра Гельд.

- Сам я был уже слишком глубоко в материале, и не воспринимал историю как будущую книгу. А Мирра сказала: «давай я попробую написать». Она прочла сценарий и написала книгу с нуля, - доволен режиссер.

«Аттракцион свободы» уже представлен на книжном фестивале в Москве. Фото предоставлено Филиппом ДМИТРИЕВЫМ.

Готовую книгу отдали в печать в марте, но из-за пандемии коронавируса процесс затормозился. Теперь же книга готова, ее можно найти в продаже – например, на «Озоне».

- По всему миру таинственно исчезают дети. А одна из девочек-подростков много сил тратит, ухаживая за сестрой, пока родители заняты. И вот эта сестра тоже пропадает. Она оказывается в другом мире, где живут дети, а во главе стоит некий ученый, когда-то брошенный родителями. Каждый ребенок, попадая в этот мир, теряет память. Но главной героине – Ане – удается ее сохранить, - рассказывает о сюжете Филипп Дмитриев. – Во время пандемии и ограничений всплыли всевозможные параллели с реальностью. Дети в книге носят браслеты, им навязывают какую-то мифологию. То есть очень много идей, на которых в реальности пытались паразитировали некоторые блогеры.

Судя по описанию Дмитриева, параллельный мир в книге можно сравнить с матрицей - иллюзорной вселенной. Теперь дело – за экранизацией. Наш собеседник рассчитывает вплотную заняться съемками в ближайшее время.

В альтернативной вселенной не существует взрослых. Фото предоставлено Филиппом ДМИТРИЕВЫМ.

ИСТОЧНИК KP.RU