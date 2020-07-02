2020-07-02T12:29:27+03:00
Происшествия

«Изъяли 5 килограмм гашиша»: под Новосибирском задержали супругов-наркоторговцев

Наркодилеры соорудили тайники и пытались спрятать наркотик в машине
Галина СИМОНОВА
Поделиться:
Супругов из Новосибирска силовики задержали в Санкт-Петербурге, когда те пытались перевезти крупную партию гашиша в своей «Ладе».Супругов из Новосибирска силовики задержали в Санкт-Петербурге, когда те пытались перевезти крупную партию гашиша в своей «Ладе».
Изменить размер текста:

Супругов из Новосибирска силовики задержали в Санкт-Петербурге, когда те пытались перевезти крупную партию гашиша в своей «Ладе», чтобы продать ее Сибири. Правоохранители изъяли у представителей цыганской диаспоры 5,135 килограмм наркотика.

— Наркодилеры соорудили тайники и пытались спрятать наркотик во внутренней обшивке автомобиля, который специально для этого купили в столице. Задержать 60-летнего мужчину и 45-летнюю женщину удалось на подъезде к городу, — рассказал источник КП-Новосибирск.

Задержать 60-летнего мужчину и 45-летнюю женщину удалось на подъезде к городу.

Задержать 60-летнего мужчину и 45-летнюю женщину удалось на подъезде к городу.

В отношении супругов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Изъяли 5 килограмм гашиша»: под Новосибирском задержали супругов-наркоторговцев
Губернатор поблагодарил жителей Новосибирской области за активное участие в голосовании
Под Новосибирском машина влетела в 12-летнюю девочку: местные жители обеспокоены ее состоянием
Оформление полисов ОСАГО стало доступным на почте в Новосибирске
Та еще вонючка: сибирячка нашла в лесу странные грибы с кислым запахом
В Новосибирске ДТП с фурой парализовало движение на Бердском шоссе
«Хочу на море»: безработный новосибирец отправился пешком до Владивостока
В Новосибирске по Ипподромской магистрали побежали ручьи: мы выяснили, откуда вода
К поискам пенсионерки, пропавшей в лесу под Новосибирском, привлекут вертолет и беспилотную технику
В центре Новосибирска столкнулись байкер и таксист
«Будто в болоте плавают!»: сибиряков напугала зеленая вода в вольере у белых медведей
Андрей Панферов поблагодарил новосибирцев за поддержку «Города трудовой доблести»
В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 92 человек
В Новосибирской области от коронавируса умерли еще два человека: что о них известно
У новосибирских полицейских - новый начальник: рассказываем, кто он такой
«Родители были на берегу»: спасатели вытащили из воды тонущую 8-летнюю девочку