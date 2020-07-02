«Изъяли 5 килограмм гашиша»: под Новосибирском задержали супругов-наркоторговцев
Супругов из Новосибирска силовики задержали в Санкт-Петербурге, когда те пытались перевезти крупную партию гашиша в своей «Ладе», чтобы продать ее Сибири. Правоохранители изъяли у представителей цыганской диаспоры 5,135 килограмм наркотика.
— Наркодилеры соорудили тайники и пытались спрятать наркотик во внутренней обшивке автомобиля, который специально для этого купили в столице. Задержать 60-летнего мужчину и 45-летнюю женщину удалось на подъезде к городу, — рассказал источник КП-Новосибирск.
Задержать 60-летнего мужчину и 45-летнюю женщину удалось на подъезде к городу.
В отношении супругов возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 (Приготовление к преступлению и покушение на преступление) и части 4 статьи 228.1 УК РФ (Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств).
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ИСТОЧНИК KP.RU