2020-07-02T12:11:54+03:00
Общество

Губернатор поблагодарил жителей Новосибирской области за активное участие в голосовании

Андрей Травников и Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо подвели итоги голосования в регионе по вопросу внесения изменений в Конституцию
Екатерина ИВАНОВА
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Ольга Благо и Андрей Травников подвели итоги голосования в Новосибирской области. Фото: nso.ruОльга Благо и Андрей Травников подвели итоги голосования в Новосибирской области. Фото: nso.ru
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Глава региона отметил, что активность жителей оказалась высока, несмотря на сложности, связанные с пандемией коронавируса.

- Благодарю всех жителей Новосибирской области, которые высказали своё мнение по поводу поправок, пришли на участки для голосования или воспользовались другими формами волеизъявления, - обратился к жителям Андрей Травников. - Это голосование – событие уникальное, историческое как по своей значимости для России, так и по условиям проведения. Провести такое масштабное мероприятие в условиях ещё развивающейся пандемии коронавируса достаточно непросто, но всё было сделано чётко и организованно.

Председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо рассказала, что голосование проходило легитимно, под общественным наблюдением в течение всего периода голосования, начиная с 25 июня. Ежедневно на избирательных участках присутствовало более 5 тысяч наблюдателей.

Напомним, всего в голосовании приняли участие 1 миллион 34 тысячи 355 жителей Новосибирской области. За поправки высказались 67,58% жителей региона, против – 31,3%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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