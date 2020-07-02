2020-07-02T11:55:56+03:00
Общество

Оформление полисов ОСАГО стало доступным на почте в Новосибирске

Отделения Почты России продолжают расширять свой функционал
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Фото предоставлено ФГУП Почта России.Фото предоставлено ФГУП Почта России.
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Почта России реализовала уникальную технологию взаимодействия со страховыми компаниями онлайн. После заполнения всех необходимых данных оператор отправляет запрос страховщикам и получает расчет страховой премии от разных страховых компаний. Клиент получает возможность выбрать оптимальный вариант оформления полиса ОСАГО. Партнерами Почты России выступают страховые компании «Росгосстрах», «Согласие» и «Страховой Дом ВСК». Автовладельцы могут воспользоваться услугой в большинстве отделений региона.

- Почтовые отделения находятся в шаговой доступности для абсолютного большинства граждан нашей страны. Партнерство Почты России со страховыми компаниями предоставит возможность жителям сельских населенных пунктов оформить полис ОСАГО на месте, без необходимости выезжать за пределы своего населенного пункта. Мы стремимся наполнить отделения почтовой связи услугами, направленными на повышение качества жизни россиян как в больших городах, так и в малых населенных пунктах, - отметила заместитель директора МР Сибирь АО «Почта России» Наталья Жданова.

Для оформления полиса ОСАГО в почтовом отделении потребуются ФИО страхователя и владельца, их паспортные данные, данные ТС (марка, модель, регистрационный номер, технические характеристики), водительские права допущенных к управлению лиц и диагностическая карта для транспортных средств старше трех лет. Документы могут быть представлены в оригиналах или копиях, подойдут даже их четкие фото на телефоне.

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Оформление полисов ОСАГО стало доступным на почте в Новосибирске
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