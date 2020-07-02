2020-07-02T11:49:36+03:00
Происшествия

Под Новосибирском машина влетела в 12-летнюю девочку: местные жители обеспокоены ее состоянием

Ребенка с травмами госпитализировали в больницу
Никита МАНЬКО
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Молодой водитель был трезв. Фото:предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирской областиМолодой водитель был трезв. Фото:предоставлено отделом пропаганды ГИБДД по Новосибирской области
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Под Новосибирском в Карасуке водитель сбил 12-летнюю девочку на пешеходном переходе. Это произошло на дороге «Новосибирск — Кочки — Павлодар», которая проходит через населенный пункт.

— В 12.05 22-летний водитель ехал на «Киа Спектра» на 385-километре дороги «Новосибирск — Кочки — Павлодар» сбил девочку в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. Девочка госпитализирована, — рассказали в ГИБДД по области.

Местные жители взволнованы случившимся. В соцсети они интересуются в каком состоянии сейчас ребенок.

— 30 июня на пешеходном переходе сбили девочку, как она? Может, кто знает, — написали в группе в «Карасуке. Подслушано».

Мы узнали, какие травмы получила девочки. По предварительным данным, девочка получила закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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