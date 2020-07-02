В центре Новосибирска столкнулись байкер и таксист

2 Июль 2020 2020-07-02T09:21:40+03:00

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В четверг, 2 июля, в центре Новосибирска произошло ДТП. На пересечении Красного проспекта и улицы Октябрьской столкнулись седан «KIA Rio» с наклейками такси и мотоцикл. Рассказали об этом в группе «АСТ-54».

— Легковой автомобиль двигался по Октябрьской со стороны Серебренниковской, а мотоцикл — по Красному проспекту в сторону площади Ленина. Подписчики поделились фотографиями: они сняли красный мотоцикл, лежащий на проезжей части.

Тем не менее, в Госавтоинспекции по Новосибирску сообщили, что информация о ДТП с мотоциклистом к ним не поступала.

Позже в группе «АСТ-54» сообщили, что участники аварии оформили аварию без вызова ГАИ, пострадавших в ней нет. Выясняется, как и из-за чего произошло столкновение.

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ИСТОЧНИК KP.RU