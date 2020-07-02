«Хочу на море»: безработный новосибирец отправился пешком до Владивостока

2 Июль 2020 2020-07-02T12:56:20+03:00

Новосибирский риэлтор решил пожить в палатке и побыть автостопщиком.Фото: кадр из видео YouTube

КП-Новосибирск он рассказал, как выживает в пути. Периодические его подбрасывают на машине водители

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Новосибирец Семен Мизенин решил вырваться из «бетонных джунглей» и отдохнуть от суеты. Мужчина завел блог и отправился пешком до Владивостока. Там у него живут родные.

— Недавно мне в голову пришла сумасшедшая идея — дойти пешком до Владивостока. Есть машина, но сейчас лето, захотелось походной романтики — будет, что вспомнить в старости. Спустя неделю раздумий, сомнений я выдвинулся, — рассказал Семен Мизенин.

Новосибирец вышел из города 30 июня налегке: взял с собой палатку, надувной матрас, спальник и пару комплектов одежды. Он поставил цель добраться до моря за месяц-полтора и заодно посмотреть Сибирь. Конечно, полностью преодолеть такой путь пешком - почти невозможно. Поэтому Семен большую часть пути преодолевает автостопом.

За день Семен добрался до Кузбасса, а теперь уже путешествует по Красноярскому краю. Обычно путешественник ночует на природе — ставит палатку, разжигает костер и готовит еду — например, печеную картошку. Тратит максимум 200 рублей в день, этого хватает.

В пути конфликтов пока не было — обычно попадаются добрые люди. Мужчину удивляет другое — глухие деревни, в которых нет даже магазина и городскому жителю непонятно, как люди там выживают.

Новосибирец планирует несколько дней задержаться на Байкале. Мужчина уверен, что такой пеший тур — хорошая альтернатива заграничному отдыху.

Новосибирец пешком решил дойти до Владивостока.Видео предоставлено Семеном Мизениным

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