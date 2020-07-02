2020-07-02T08:52:10+03:00
Коронавирус Covid-19

В Новосибирской области за сутки коронавирус обнаружили у 92 человек

Об этом сообщил оперштаб регионального правительства
Ульяна ДЖАНКОВА
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Впервые за долгое время количество заболевших за сутки стало меньше ста.Впервые за долгое время количество заболевших за сутки стало меньше ста.Фото: Алена МАРТЫНОВА
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В четверг, 2 июля, стало известно, что еще у 92 человек диагностировали коронавирус, при этом выздоровели 96 пациентов, умерли два человека. Впервые за долгое время количество заболевших за сутки опустилось ниже ста. Такие данные за поселение сутки обнародовал оперштаб регионального правительства.

— С начала эпидемии коронавирусом заболели 6 177 человек, в том числе 370 детей, выздоровели 3 714 пациентов, умерли 101 человек, — рассказали в оперштабе.

Сейчас в реанимации находятся 85 человек, на ИВЛ — 14 пациентов.

В регионе по-прежнему действуют ограничительные меры, но часть запретов уже сняли. Например, открыли магазины с отдельным входом, зоопарк и музеи. При этом все должны соблюдать меры безопасности: носить маску и быть на расстоянии полутора метров друг от друга.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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