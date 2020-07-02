2020-07-02T07:05:41+03:00
Общество

За присвоение Новосибирску звания «Город трудовой доблести» проголосовало полмиллиона жителей

Об этом рассказали в региональном правительстве
Надежда РЫЖКИНА
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За присвоение городу почетного звания проголосовали больше 500 тысяч новосибирцев. Фото: правительство НСО.За присвоение городу почетного звания проголосовали больше 500 тысяч новосибирцев. Фото: правительство НСО.
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В четверг, 2 июля, стали известны итоги голосования за то, чтобы Новосибирску присвоили почетной звание «Город трудовой доблести».

— По данным министерства региональной политики Новосибирской области, инициативу поддержали более 500 тысяч человек, — говорится в сообщении правительства.

По словам мэра Новосибирска, за почетное звание между городами развернулась нешуточная борьба. Новосибирск подал заявку одним из первых. Над исторической справкой, которую приложили к заявке, работали сотрудники музея, архива, института истории СО РАН. Многие общественные организации поддержали инициативу.

Напомним, почетное звание «Город трудовой доблести» присваивают городу, жители которого внесли существенный вклад в победу в Великой Отечественной войне, проявив массовый трудовой героизм и самоотверженность. Сбор подписей проходил на участках для голосования по поправкам в Конституцию с 25 по 30 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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