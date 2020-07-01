«Нашли их в кафе»: новосибирцы разобрали железную дорогу, продали детали и купили выпивку

1 Июль 2020 2020-07-01T05:49:36+03:00

Мужчины увезли детали с железной дороги на машине с прицепом. Фото: УТ МВД по СФО

Теперь они могут лишиться свободы на 5 лет

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Двое мужчин из Новосибирской области украли подкладки с рельсов на железной дороге, чтобы сдать их в металлолом и купить себе алкоголь. Об этом рассказали полиции работники платформы Кошкуль. Они увидели, как сибиряки подъехали к рельсам на машине с прицепом, загрузили туда 30 железнодорожных подкладок и скрылись.

Детали вернули владельцу, а ворам грозит теперь 5 лет лишения свободы. Фото: УТ МВД по СФО

— Транспортные полицейские выяснили, что к преступлению причастны двое жителей Чановского района 29 и 34 лет. За детали они получили 1700 рублей, и часть успели потратить на спиртное до того, как их задержали на трассе М51 возле кафе. Полиция нашла похищенные детали и вернула их владельцу, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.

За кражу по предварительному сговору сибиряки теперь могут понести суровое наказание — лишение свободы на 5 лет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.nsk.kp.ru/video/embed/788000" frameborder="0"></iframe> Мужчин, похитивших железнодорожные подкладки, задержала полиция.

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