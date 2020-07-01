«Нашли их в кафе»: новосибирцы разобрали железную дорогу, продали детали и купили выпивку
Двое мужчин из Новосибирской области украли подкладки с рельсов на железной дороге, чтобы сдать их в металлолом и купить себе алкоголь. Об этом рассказали полиции работники платформы Кошкуль. Они увидели, как сибиряки подъехали к рельсам на машине с прицепом, загрузили туда 30 железнодорожных подкладок и скрылись.
Детали вернули владельцу, а ворам грозит теперь 5 лет лишения свободы. Фото: УТ МВД по СФО
— Транспортные полицейские выяснили, что к преступлению причастны двое жителей Чановского района 29 и 34 лет. За детали они получили 1700 рублей, и часть успели потратить на спиртное до того, как их задержали на трассе М51 возле кафе. Полиция нашла похищенные детали и вернула их владельцу, — сообщили в пресс-службе УТ МВД по СФО.
За кражу по предварительному сговору сибиряки теперь могут понести суровое наказание — лишение свободы на 5 лет.
Мужчин, похитивших железнодорожные подкладки, задержала полиция.
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